“Gattopardo Wine”, tripudio di calici per celebrare i nettari siciliani in una sera d’estate

La seconda edizione di “Gattopardo Wine” si è trasformata in un evento all'insegna delle eccellenze vinicole in una notte d’estate con i calici rivolti al cielo: una sorta di "Vin Sicily", come più volte sottolineato dagli stessi organizzatori. L'atmosfera magica di “Saudade Verao Club”, a Marina di Palma, ha fatto da cornice ad un'esperienza unica nel suo genere. La collaborazione tra “Enofriends” e ”Saudade Verao Club” ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere affascinante l'incontro tra eccellenze enologiche e location di charme.

L'entusiasmo e la dedizione degli organizzatori, guidati da Mario Puzzo in veste di presidente di “Enofriends”, Luigi Gangarossa come vicepresidente insieme ai soci Lillo Faruggio, Giancarlo Lumia e Santoro Castronovo, sono stati palpabili. La passione di queste figure chiave è stata il motore trainante dietro il successo di questa edizione.

“Gattopardo Wine”, già nel suo nome evocativo, ha catturato l'essenza dell'identità siciliana e la sua profonda connessione con la viticoltura. Un appuntamento a tema, con oltre 40 cantine presenti, che non è soltanto un momento di degustazione, ma un'opportunità per immergersi nel patrimonio culturale di questa terra, scoprendo il suo passato e abbracciando il suo futuro attraverso il vino. E si è dimostrato che il vino va oltre la mera degustazione diventando un veicolo per raccontare storie, creare connessioni e celebrare l'arte dell'enologia.

“Il Gattopardo Wine - hanno sottolineato gli organizzatori - è più di un semplice festival del vino: è un viaggio emozionale, una celebrazione della Sicilia e delle sue straordinarie produzioni vinicole. Un successo che non solo onora le radici della regione, ma pianta le basi per un futuro di scoperte e avventure enologiche. Con ogni bicchiere sollevato, si brinda all'entusiasmo dei partecipanti e all'arte di trasformare l'uva in poesia liquida”.