Grande Fratello Vip, sarà amore per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi fuori dalla casa? Cosa pensano i coinquilini

Si torna a parlare del Grande Fratello Vip e non si può non parlare di una delle coppie più amate dal grande pubblico ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ribattezzati dal pubblico social gli Incorvassi, che in questi mesi hanno appassionato il pubblico tra liti furibonde e amore senza freni. Ma la domanda che tutti si fanno prima della fine del reality è questa: la coppia avrà un futuro fuori una volta finita la trasmissione? Ad avanzare qualche perplessità proprio nelle scorse ore lo stesso Tavassi che si è sfogato con i coinquilini Murgia e Onestini.

“Una volta usciti- dice ai compagni- le dico usciamo e lei magari mi risponde sto un po’ incasinata, questo mi immagino” e la Murgia ha cercato di tranquillizzare Tavassi che secondo lei è solo paranoico: “Vi siete vissuti talmente tanto qua- ha aggiunto- che avrete proprio bisogno di stare insieme quindi questa roba non esisterà fuori da qua”. I compagni vedono la complicità e il divertimento tra i due e Tavassi conferma quanto si diverta con lei: “ Noi ci divertiamo- aggiunge Tavassi- è inutile farsi queste paranoie perché fuori può andare solo meglio, perché non ci sono le telecamere”. “Siete trasparenti, sinceri- ha invece detto Onestini- secondo me fuori può solo andar meglio". “Io pure la vedo come la vedi te” -ha subito risposto Tavassi- il problema è la paura, quella non me la levi, perché il mio pensiero è questo : "è troppo bello ci deve essere la fregatura'". Saranno fondate le paure di Tavassi o la storia tra lui e Micol una volta fuori proseguirà a gonfie vele? Staremo a vedere intanto nei giorni scorsi Micol durante il Tgf Vip condotto da Donnamaria, scherzava sui difetti di Tavassi : “ Pori dilatati, la pelle secca, gli puzzano i piedi, l’alito che gli sa di cipolla, i peli nelle orecchie, cammina come il Gabibbo. E’ brizzolato sembra un cinquantenne, un po’ gobbo, il laniccio nell’ombelico”, intervista a cui ha assistito divertito anche Tavassi. Tra i due sembra esserci molto feeling ma è ancora troppo presto per capire se tutto questo continuerà fuori dal programma.