Il furto di fine febbraio al Comune e al teatro "Pirandello", perse le prenotazioni telefoniche per gli spettacoli

Lo scorso 27 febbraio la scoperta della razzia, in notturna, a palazzo dei Giganti e al teatro Pirandello. Oggi, la comunicazione ufficiale: "A causa del furto del server del nostro botteghino, abbiamo perso tutte le prenotazioni telefoniche" e l'appello: "Chiediamo a chi non ha ancora acquistato il biglietto precedentemente prenotato, di contattare il botteghino. È possibile che i posti prenotati non siano più disponibili".

Secondo quanto reso noto dalla fondazione teatro Pirandello, il botteghino va contattato - per ripetere la prenotazione - durante gli orari di apertura. Occorre chiamare allo 0922590220 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30; martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30, oppure via mail all'indirizzo biglietteria@ fondazioneteatropirandello.it.

"Gli operatori sono a disposizione già a partire dallo spettacolo che andrà in scena questo fine settimana - è stato reso noto - .Si ricorda che sabato 23 e domenica 24 marzo, il teatro Pirandello di Agrigento accoglierà uno spettacolo di rara intensità e profondità: "Assassinio nella cattedrale": un'opera teatrale che porta in scena il capolavoro di Thomas Stearns Eliot.

Date e orari degli spettacoli:

Sabato 23 marzo, alle ore 21:00

Domenica 24 marzo, alle ore 17:3

Dalla fondazione spiegano, infine, che sono al lavoro per ripristinare il botteghino online. "Speriamo di renderlo operativo entro la fine del mese in corso".

