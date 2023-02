Terza laurea in tre mesi in casa Fortitudo: la squadra festeggia "dottor Lollo"

Tre corone di alloro in tre mesi in casa Fortitudo Moncada Basket.

Questa volta, però, non c'entrano i risultati sportivi: la società, infatti, festeggia il traguardo tagliato da tre suoi giovanissimi giocatori, che hanno conseguito una laurea. Ad essere arrivati all'ambito risultato sono stati Cosimo Costi, Alessandro Grande, e, da ultimo, Lorenzo Ambrosin.

"La Fortitudo Agrigento sta diventando un campus universitario - si legge in un post della società -. oggi abbiamo un nuovo dottore al Palamoncada. Facciamo tantissimi auguri e congratulazioni al dottor Lorenzo Ambrosin per la sua laurea in Economia aziendale".