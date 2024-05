Francesco Benigno in vacanza nell'Agrigentino, dalla Scala dei Turchi gli auguri a tutte le mamme

L'attore palermitano Francesco Benigno, ex naufrago dell'Isola dei famosi 2024, da due giorni è nell'Agrigentino. È stato avvistato e fotografato a Favara e oggi, dalla Scala dei Turchi, assieme alla moglie, ha realizzato e postato sui social un messaggio di auguri per tutte le mamme. Abbracciato alla consorte e sorridente, lontano ormai dalle polemiche e dal "botta e risposta" con Vladimir Luxuria, l’interprete di pellicole intramontabili come “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori” si gode il paesaggio e il relax.

Per la moglie, la collega Valentina Magazzù, conosciuta a un provino dieci anni fa e sposata tre anni fa a Palermo, è la prima festa della mamma. E la coppia è entusiasta. "Dalla Scala dei Turchi, qui ad Agrigento, in una giornata meravigliosa, un bacio e auguri a tutte le mamme" - hanno detto - .

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.