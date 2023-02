Occhi all’insù per vedere i più spettacolari eventi astronomici: cosa succederà nei prossimi mesi?

Sarà un 2023 stellare come avevamo già preannunciato, dopo la congiunzione tra Venere e Luna, accompagnati da Giove, con i corpi celesti allineati del 22 febbraio lo spettacolo continuerà anche nei mesi successivi.

Ad attenderci nel mese di marzo e precisamente il 22 e 29 marzo altre congiunzioni tra la Luna e i pianeti Giove e Marte e ancora il 21 marzo la Luna nuova e il 29 marzo Primo quarto. Appuntamento poi con l’equinozio di primavera il 20 marzo alle ore 22,24.

Grande attesa per quello che viene definito il mese globale dell’Astronomia (Global Astronomy Month, o GAM.). Tanti gli eventi astronomici da segnare in calendario: il 6 aprile ci sarà il plenilunio e il 10 aprile in programma la congiunzione tra Venere e l’Ammasso delle Pleiadi. E che dire delle stelle? Pioggia di meteore con le Liridi che illumineranno il cielo tra il 21 e il 22 aprile. Il giorno successivo congiunzione tra Luna e Venere e il 27 aprile ci sarà il primo quarto di luna.

Da segnalare a maggio il plenilunio di giorno 5, lo sciame delle Eta Aquaridi e una “quasi” congiunzione prevista la sera del 24 maggio. Mercurio sarà visibile anche prima dell’alba invece il 29 maggio. Congiunzione tra Venere e Polluce la sera del 30 maggio. Prima dell’arrivo dell’estate inoltre Marte transiterà davanti all’ammasso stellare del Presepe tra l’1 e il 3 giugno. Il 4 giugno è prevista la Luna piena chiamata anche Luna della fragola, per lasciare spazio al novilunio del 14 giugno. Il solstizio d’estate cadrà come di consueto il 21 giugno, alle ore 16,57.