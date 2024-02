"Expocook pizza world competion”, dopo Sanremo 2024 ci sarà anche il pizzaiolo favarese Paolo Patti

Archiviata l’esperienza a Sanremo 2024, durante la quale ha potuto offrire le sue specialità ai partecipanti al festival della canzone, per il giovane pizzaiolo di Favara si aprono le porte della terza edizione dell’ “Expocook pizza world competion” che si terrà dall’11 al 13 marzo a Palermo, nel contesto della rassegna “ExpoCook” dedicata al mondo del cibo. Si tratta di tre giorni di competizioni che vedranno confrontarsi oltre 200 pizzaioli su diverse: pizza tonda a tema libero, pizza tonda a tema libero team, pizza napoletana style e pizza in pala piccola. A presiedere la giuria, composta da professionisti di alto livello del settore sarà Francesco Martucci, miglior pizzaiolo al mondo e da anni in vetta alla classifica “50TopPizza”.

“Sono molto motivato ma anche molto emozionato di potermi cimentare in una manifestazione di questo livello – spiega Patti - durante la quale potrò portare la mia idea di pizza ma soprattutto i prodotti e il gusto del nostro territorio. Comunque vada sarà certamente una tappa importante del mio percorso che è partito da giovanissimo come apprendista pizzaiolo e che oggi ha concretezza con la mia attività a Favara”.