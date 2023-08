Gli "Incorvassi" a spasso per Porto Empedocle, estate in love per Edo e Micol

L'amore degli "Incorvassi" prosegue a gonfie vele. Micol, influencer di Porto Empedocle, ed il suo compagno, Edoardo Tavassi continuano ad amarsi anche fuori la casa del Grande Fratello Vip.

I due ex concorrenti del celebre reality in onda su Canale 5 vivono la loro storia d'amore lontani dai riflettori. Micol ed Edoardo - da qualche settimana - sono in vacanza a Porto Empedocle.

I due, che non sfuggono agli sguardi dei più curiosi, si stanno godendo giorni di grande relax nella città marinara. Le giornate della coppia vengono "documentate" sui social. Edoardo Tavassi goliardicamente ha preso in giro la sua bella perchè viene frequentemente fermata dagli empedoclini.

"Passeggiare con Micol è un piacere - dice 'Tavassone' sui social - la ferma chiunque, ma poi alla fine scopriamo che sono tutti parenti". Non solo, Edoardo Tavassi è anche rimasto piacevolmente sorpreso per i "panari" di Porto Empedocle. Ovvero, un paniere porta oggetti che viene spesso usato nei vicoli dei paesini.

Edoardo e Micol, quasi certamente, trascorreranno anche il ferragosto nella città marinara. Il loro amore, a discapito dei più scettici, prosegue anche lontano dalle mura della casa più spiata d'Italia. Un legame che è stato anche "battezzato" dalla famiglia Incorvaia. Infatti, Edoardo Tavassi, in questi giorni è ospite a casa della famiglia di Micol. Tra gli "Incorvassi" è amore vero.