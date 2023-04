Dromedario passeggia indisturbato a Villaseta: lo scatto diventa virale

Qualcuno avrà sgranato gli occhi alla vista di un dromedario che, passeggia, indisturbato a Villaseta. Il fatto è accaduto oggi. I residenti della popolosa periferia cittadina si sono ritrovati davanti a loro l'animale che andava a "spasso" per le strade.

Probabilmente sarà scappato via dal circo Sandra Orfei che in questi giorni è stato ospite in una delle piazze di Villaseta. L'indisturbata passeggiata del grosso animale non è di certo passata inosservata, qualcuno ha immortalato il momento.

La foto, postata sui social dall'agrigentino Giuseppe Di Rosa, ha avuto centinaia di condivisioni, ed anche commenti. "Nelle nostre periferie - dice qualcuno - il cammello si trova a suo agio, non trova differenza con il deserto". L'animale, secondo delle testimonianze, è stato prontamente recuperato e portato al sicuro.