Voglia di gelato? Ecco dove gustare i più golosi

Cosa c’è di meglio in estate che gustare un buon gelato. Crema, frutta, gusti particolari o classici, con o senza panna, il gelato mette d’accordo tutti grandi e piccini. Ma dove gustare i più golosi? Come sempre non è facile fare una selezione, perché i bar e le pasticcerie in cui è possibile trovare un ottimo gelato sono numerosi, noi ci limitiamo a consigliarvi i cinque locali in cui sicuramente mangiarlo è un rito irrinunciabile.

1.Le Cuspidi. Dal 1960 c’è una pasticceria specializzata nella produzione dolciaria tipica siciliana ed è presente sul territorio Agrigentino con diversi punti vendita: Raffadali, Agrigento città, San Leone e Villaseta all'interno del Centro Commerciale "Citta dei Templi". Pistacchio, melone, nocciola, sono solo alcuni degli innumerevoli gusti a disposizione. Qui si può assaporare il vero sapore esotico della cultura dolciaria araba, normanna e spagnola. Tra le tante prelibatezze si segnalano anche pasticcini, ricci alla mandorla, frutta martorana, marmellate, creme e tanto altro.

2.Gelateria Ragno D'oro. Dal 1966 a San Leone un tesoro di gelato! Qui gustarlo è una vera esperienza di gusto. Si consigliano anche le brioches ripiene di gelato e le golosissime crepes con gelato. Luogo conosciuto anche per le strepitose torte di compleanno e non solo.

3.Agorà pasticceria. Ad Agrigento in Viale Leonardo Sciascia, risiede la sede storica, ma è possibile gustare le produzioni artigianali di gelateria anche nella seconda sede nel cuore di San Leone. Una vasta scelta di prodotti spettacolari per la vista e per il palato realizzati secondo la ricetta di sempre, in modo artigianale, con semplicità e gusto della tradizione.

4. Bar Pasticceria La Mattina. Tarall’ice, siciliano, zuppa inglese, pistacchio e chi più ne ha più ne metta, a Racalmuto la tradizione sta di casa. Nel paese nativo di Sciascia si preparano anche squisite torte gelato e non possono mancare i dolci di ogni tipologia realizzati a mano, tra questi c’è l’inimitabile tarallo al limone fatto ancora come si faceva una volta con ingredienti semplici e genuini.

5. Di Stefano tradizioni siciliane. A Raffadali dal 1986 si sfornano dolci e salati sfiziosi. Anche qui mangiare il gelato sarà un'esperienza di cui non vi pentirete. E per una pausa caffè squisita vi consigliamo caffè espresso, crema di pistacchio, panna e granella di pistacchio. Tra le bontà da segnalare ci sono anche il gianduiotto al gelato e il tronchetto alla nocciola.