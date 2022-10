Dolci che tentazione: ecco la “top five” delle pasticcerie in città e in provincia

Torte, croissant, cannoli, crostate, cassate, pasticcini e chi più ne ha più ne metta. Ma come resistere ai dolci? Ecco la nostra "top five" redatta sulla base delle votazioni registrate sul portale Tripadvisor.

1. La Favola Bar – Pasticceria. Si trova in corso Vittorio Emaunuele a Sciacca. Tra le numerose prlibatezze da provare c'è il cannolo espresso con la cialda fragrante fatta ancora a mano: un'esperienza di gusto unica.

2. Bar - Pasticceria Sajeva. Storico locale che si trova al Viale della Vittoria ad Agrigento risalente al 1930. Crossant a colazione, cassate, torte design, gelati artigianali e tanto altro. Tra le bontà non possono mancare il cannolo e "U Cciarduni": un cilindro di pasta frolla coperto di granella di mandorle tostate con cuore di ricotta e scaglie di cioccolato.

3. Pasticceria Pinzarrone . E' situata in via Puccini a Siculiana. Non c'è che l'imbarazzo della scelta anche in questa pasticceria. Con l’arrivo del giorno dei morti sono pronti i primi “Pupi di zucchero“, taralli e tetù classici, al pistacchio, zuppa inglese, cioccolato, tiramisù e ai frutti di bosco.

4. Pasticceria - Caffetteria Fontanelle. La trovate in ia Barone Celsa ad Agrigento. Gli utenti del web la votano per gli ottimi pasticcini, freschi e con ingredienti di qualità: alti livelli al giusto prezzo. Le torte sono belle da vedere e buone da mangiare.

5. Panificio San Calò. Siamo in via Cicerone, locale annoverato dal popolo web per le ottime pietanze dolci e salate. Tappa obbligatoria per i più golosi, da segnalare i biscotti al cioccolato, ma anche torte e crostate. Anche qui tradizione e sapori genuini sono gli ingredienti che fanno la differenza.