Caffè, cornetto e dolci: il web ha generato la classifica dei migliori 5 bar nell’Agrigentino

Caffè, cornetto, cappuccino, granite e dolci. La colazione è un rito quotidiano irrinunciabile e se si può fare con gusto è ancora meglio e se non bastasse si può optare anche per uno sfizioso spuntino dolce. Ma quali sono i migliori bar in farsi prendere dalla gola? Ecco al top five redatta sulla base delle recensioni registrate sul noto portale Trip Advisor.

1. Caffe Concordia di Saito Andrea, Piazza Luigi Pirandello, 36 Agrigento. Primo posto per il locale molto apprezzato per la colazione siciliana. “Ci sono tornata due volte. La prima ho preso una torta di ricotta al forno, la seconda una granita mandorla e pistacchio. Servizio veloce e cortese, materiali fresco e di qualità. Vi amo”, si legge in una recensione.

2. Agorà via Leonardo Sciascia, 27 Piazzale Giglia, 1, Agrigento. Commenti positivi per il locale piazzato dagli utenti web al secondo posto, tra i commenti leggiamo: "Ottima la pasticceria e fantastiche le granite: quella alla mandorla veramente superlativa".

3.Bar Pasticceria Sajeva Giuseppe via della Vittoria, 61, Agrigento. Anche in questo caso pioggia di commenti positivi tra cui : "Siamo stati in questa pasticceria su consiglio di una persona del luogo, per noi l'esperienza è stata decisamente positiva. Granita al pistacchio migliore rispetto ad altre provate e maxi bignè alla ricotta davvero ottimi. Servizio cordiale, torneremo sicuramente".

4.Pasticceria Albanese via Esseneto, 123, Agrigento. “Pasticceria di alta qualità nel rispetto della tradizionale pasticceria siciliana. Vasta scelta”, troviamo tra le recensioni.

5.Bar della valle Agrigento Stazione di servizio. A piazzarsi nella classifica anche il locale della Strada Statale 640 Km 10, 92100, Agrigento. C’è chi lo definisce la perfezione: "Questo posto di ristoro lo definirei più che un bar , un ristorante stellato perché i suoi prodotti sono di prima qualità e a chilometro zero".