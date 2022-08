Dolce&Gabbana, lo spot Dna Sicilia sulle note di ‘Cu ti lu dissi’ di Rosa Balestrieri

Dolce&Gabbana sceglie la licatese Rosa Balestrieri per il suo spot Dna Sicilia, i video girati a Marzememi e Siracusa fanno il giro del web.

“Un racconto di sensualità e tradizione sulle note di ‘Cu ti lu dissi’, brano della grande cantautrice siciliana Rosa Balestrieri. Le parole “Ciatu di lu me cori, l'amuri miu si tu” (“Respiro del mio cuore, sei il mio amore”) accompagnano il film, diretto da Giacomo Triglia e disegnato dal concittadino siciliano Giovanni Dario Laudicina, dove l'essenza stessa della #DGDNA risplende sull'antico porto di Marzamemi e per le strade di Siracusa”, si legge nelle presentazioni dei video nella pagina ufficiale della celebre casa di moda che proprio lo scorso mese ha trasformato Siracusa in un uno stupefacente set da film per presentare la nuova collezione, pacoscenico che ha visto la presenza di numerose stelle internazionali tra cui Sharon Stone, Helen Mirren, Kris Jenner e Kitty Spencer nipote di Lady Diana. A partecipare all'evento glamour anche Drew Barrymore, Christian Bale, Hellen Mirren, Mariah Carey, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Beyoncé , Monica Bellucci, solo per citarne alcuni.

Una Sicilia tanto amata da Dolce&Gabbana che non rinuncia ad un pezzo interpretato dalla grande artista agrigentina e che incarna l’essenza dell'Isola , si tratta di una delle canzoni più celebri della Balestrieri che parla di un amore difficile, ma l’amore vero vince su tutto come si evence dal testo.

Testo Originale

Cu ti lu dissi ca t'haju a lassari,

megliu la morti e no chistu duluri.

ahj, ahj, ahj moru moru moru moru,

ciatu di lu me cori l'amuri miu si tu.

Cu ti lu dissi a tia nicuzza,

lu cori mi scricchia, a picca a picca a picca a picca.

ahj, ahj, ahj moru moru moru moru,

ciatu di lu me cori l'amuri miu si tu.

Lu primu amuri lu fici cu tia,

e tu schifiusa ti stai scurdannu a mia.

Paci facemu oh nicaredda mia,

ciatu di l'arma mia, l'amuri miu si tu.

Traduzione

Chi te l'ha detto che ti devo lasciare,

meglio la morte e no questo dolore.

Ahj ahj ahj muoio muoio muoio muoio

fiato del mio cuore, l'amore mio sei tu.

Chi te l'ha detto a te piccolina,

il cuore mio si lacera, a poco a poco.

Ahj ahj ahj muoio muoio muoio muoio,

fiato del mio cuore, l'amore mio sei tu.

Il primo amore l'ho fatto con te,

e tu ingrata ti sei scordata di me.

Pace facciamo oh piccolina mia,

fiato dell'anima mia, l'amore mio sei tu.