I distributori di benzina parlano dialetto, la curiosa iniziativa sbarca anche nell'Agrigentino

Fare benzina con un erogatore che parla in dialetto agrigentino? Oggi si può con la curiosa iniziativa messa a punto da Eni Live Station e attivata in oltre 1.700 distributori in 100 province di tutta Italia.

"Operazione in corso, attendere prego", "Rifornirsi all’erogatore 1", "Se hai una carta punti utilizzala ora", questi solo alcuni dei messaggi vocali che i clienti potranno sentire nel dialetto locale, lingua oggi presente tra quelle disponibili ovvero italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese.

"Eni ha scelto di avviare questa iniziativa- si legge nel sito ufficiale- nel contesto dell’evoluzione tecnologica dei terminali delle stazioni di servizio, perché la lingua vernacolare è una delle tradizioni che contraddistinguono i territori e contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza che vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei contesti informali dalla maggior parte degli italiani. Grazie ai dialetti, anche il momento del rifornimento presso le Eni Live Station può da oggi portare un sorriso durante una pausa di viaggio, insieme alle opportunità di vincere tanti premi usando l’app Eni Live".

Scopriamo quali sono le stazioni in cui il servizio è attivo in città e provincia. Due ad Agrigento via Imera e San Michele contrada Minaga. Ribera via Camposportivo; Ribera via Circonvallazione; Sciacca via Cappuccini; Sciacca SS115; Licata uscita per Gela SS 115; Licata via Palma n° 118; Santa Margherita di Belice via Umberto; Favara via Pietro Nenni; Menfi via Garibaldi; Montallegro variante SS 115; Porto Empedocle via Vincenzella; Cammarata SS 189; Palma di Montechiaro SS 115; Palma di Montechiaro via Carlco Marx ang. via Parigi.