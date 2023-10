Gigantesca discarica in via Nicone, il Codacons: "Asp e Comune ordinino l'immediata bonifica"

Via Nicone, una traversa della scalinata che scende dal centro cittadino verso la zona Sud della città, in pieno centro(150 mt da piazza Stazione), situazione di degrado igienico ambientale da fare rabbrividire. Asp e Comune stanno a guardare.

Abbiamo aspettato per segnalare il problema, abbiamo aspettato per capire se qualcuno provvedeva alla segnalazione chiedendone la bonifica (così come previsto nel contratto 2 giorni la settimana due mezzi con 4 persone a bordo dovrebbe provvedere alla bonifica dei sacchi fuori discarica), ma nessuno ha provveduto, questa situazione esiste da tanti mesi e aumenta sempre di più, in quel tratto, luogo abitato da extracomunitari, nessuno controlla e sa cosa accade, se dovesse scoppiare un incendio in quella discarica sarebbe un vero disastro ambientale.

Provvedano subito gli uffici del Comune e l’Asp ad effettuare i sopralluoghi e ad ordinare la bonifica dei luoghi.

Dove finiscono i benefici della differenziata che ha toccato percentuali record?

Perché non rendete pubblici i dati e applicate ciò che la legge vi impone in quanto a trasparenza ?

IL responsabile regionale dipartimento Trasparenza enti locali

Giuseppe DI ROSA