“Dance music awards 2022”: sul podio il percussionista empedoclino Andrea Buccheri

Appena conclusa l’edizione 2022 dei “Dance music awards”, i premi nazionali che celebrano i migliori personaggi del mondo della notte, quelli che intrattengono il pubblico in locali e discoteche. Tra i concorrenti di quest’anno c’era il percussionista empedoclino Andrea Buccheri che si è classificato terzo nella categoria “Migliori performer”. Ma dato che il primo e il secondo posto sono andati ad un violinista e ad un sassofonista, Buccheri è risultato il percussionista che è arrivato più in alto di tutti nella graduatoria finale. La cerimonia di proclamazione dei vincitori si è svolta nel Milanese, durante una cena di gala in un locale di Legnano.

”Non era assolutamente facile - ha detto Buccheri - ma torno a casa con un meraviglioso terzo posto nella categoria ‘Miglior performer’, primo in Sicilia e soprattutto primo percussionista nella classifica finale. E’ stata un’esperienza meravigliosa che rimarrà nel mio cuore. È stato davvero un onore poter competere con i grandi nomi della nightlife.

Dedico questo terzo posto a chi ha sempre creduto in me e a chi mi ha sostenuto per questo grande passo importante per il mio futuro”.