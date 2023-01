Arriva la Cometa di Neanderthal, ecco quando vederla a occhio nudo

Sarà un 2023 spettacolare per i nostri cieli con piogge di stelle che illumineranno questo nuovo anno. Dopo le meteore minori con il picco della delta Cancridi il 17 gennaio, le alfa Idridi, picco massimo due giorni dopo, e le alfa Leonini, il 22 gennaio Venere raggiungerà Saturno nella costellazione del Capricorno, il giorno successivo a loro si unirà anche il falcetto di Luna crescente. Congiunzione tra Luna e Marte invece il 30 gennaio. Ma non finisce qui, tutti con gli occhi all’insù per l’arrivo della Cometa di Neanderthal che sarà visibile addirittura anche a occhio nudo, se le condizioni lo consentiranno ovvero in luoghi bui, in assenza di inquinamento luminoso e in mancanza della luna. Ma quando avverrà tutto questo? Ecco i dettagli.

Si chiama C/2022 E3 ZTF, la cometa scoperta il 2 marzo 2022 e poi battezzata Cometa di Neanderthal, perché a quanto pare gli ultimi a vederla sulla terra sarebbero stati proprio gli uomini primitivi 52mila anni fa. Questa ha già raggiunto la minima distanza dal Sole lo scorso 12 gennaio. Non manca chi con binocoli e telescopi sta già cercando di immortalarla nei suoi spettacolari colori: si presenta con una chioma verde e con una doppia coda, una con delle polveri gialle e una ha ioni azzurri. Dopo il perielio la Cometa raggiungerà la minima distanza dalla Terra, ovvero 45 milioni di Km da essa, nella notte tra l'1 e il 2 febbraio nel momento in cui la Luna tramonterà.