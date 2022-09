I 20 cognomi più diffusi ad Agrigento? Scopriamo quali sono

Curiosi di conoscere quali sono i cognomi più diffusi del territorio? Forse non tutti sanno che c’è il sito Cognomix che con un semplice click consente di scoprire quali sono i più comuni per una città in particolare e per l’intera provincia. E qual è la situazione ad Agrigento? Abbiamo scoperto che per l’intera provincia in cima alla lista dei primi 20 c’è Vella, secondo posto invece per Licata e terzo per Russo. Per quanto riguarda la città a spiccare Russo seguito da Vella e Rizzo. Vediamo le classifiche complete dove si evidenziano alcune differenze.



Provincia di Agrigento

1.Vella 838

2.Licata 820

3.Russo 788

4.Piazza 618

5.Rizzo 572

6.Amato 547

7.Montalbano 540

8.Greco 529

9.Iacono 523

10.Lombardo 513

11.Gallo 507

12. Alaimo 505

13.Sanfilippo 505

14.Messina 503

15 Marino 501

16.Cacciatore 448

17. Bono 447

18. Burgio 427

19. Morreale 426

20. Miceli 415

Città di Agrigento

1.Russo 196

2.Vella 162

3.Rizzo 142

4.Gallo 137

5.Casa 133

6.Montana 132

7.Messina 131

8.Iacono 118

9.Sanfilippo 117

10.Volpe 112

11.Nobile 107

12.Zambuto 105

13.Principato 105

14. Alaimo 102

15. Guerrini 96

16. Fusi 96

17. Burgio 94

18. Pluderi 94

19. Micciche 90

20. Salvioni 86.