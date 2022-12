VIDEO | "Christmas spiced", prepariamo il cocktail delle feste insieme al coordinatore Abi Sicilia

Le feste sono arrivate ed è il momento giusto per fare un brindisi. E quest'anno il brindisi lo facciamo in compagnia del barman Antonino Santono, il coordinatore Abi Sicilia, la scuola che sforna talenti del settore. Santoro preparerà per noi "Christmas spiced", il cocktail delle feste.

"Non può mancare il drink giusto da servire come aperitvo- dichiara Santoro- il palato bisogno del giusto sprint per dare il via ad una giornata di festa. E' un cocktail che si può fare anche a casa da servire con tartine al salmone, burro, ma anche ai gamberetti". Ma cosa rende "Christmas spiced" speciale? " Il gusto agrumato con sentori floreali e salsina piccante al peperoncino e note speziate, le bollicine rendono tutto più frizzante come è giusto che sia durante le feste". Ingredienti nostrani ma senza dimenticae che a rendere rende unico un cocktail sono il dettaglio, l'innovazione, la passione e l'amore per ciò che si fa.

Nel video il barman Santoro ci spega come realizzare "Christmas spiced" in casa.

Ingredienti

-20ml di una bibita bergamottata;

-20ml spremuta di melograno

-20ml bitter al panettone( realizzato in casa con un'infusione di bitter e panettone lasciati macerare per 72 ore e po filtrato)

-20ml di gin The Barmaster

-10ml Mixer Fabbri ( fiori e bacche di Sambuco)

-Marmellata piccante

- spumante brut

"Questi ingredienti vanno scekerati, ad asclusione dello spumante. Vengono poi filtrati dentro un calice che andiamo ad allungare con 60ml di spumente brut. Poi si decora con fiori di mandarino cinese , buccia di bergamotto essicata e poi una perlina di zenzero. Il vostro drink è pronti tanti auguri", conclude Santoro. Ricordiamo che Antonino Santoro è coordinatore Abi Sicilia che organizza corsi per barman in tutta l'Isola, Agrigento compresa.