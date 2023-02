Un tatuaggio è per sempre: Clizia Incorvaia senza veli per mostrare la dedica ai figli

Il miglior modo per dire ti amo è dimostrarlo. Lo sa bene Clizia Incorvaia, modella e influencer, che nella settimana di San Valentino ha pensato bene di dimostrare il suo amore tatuando sul suo corpo, sotto il seno, le iniziali dei due figli: “Sulla mia pelle Nina e Gabriele per sempre con me”, ha scritto a corredo della foto senza veli in cui mostra in bella vista il tatuaggio da condividere con i suoi 775mila follower, che hanno risposto con numerosi like e commenti.

Ricordiamo che Clizia Incorvaia, oggi compagna del figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro, ha due figli: Nina avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina celebrato nel 2015 e poi naufragato a causa di un presunto tradimento di lei con Scamarcio. Gabriele è invece il secondo figlio avuto invece con Paolo Ciavarro , storia questa nata sotto le telecamere al Grande Fratello Vip nel 2020. Un amore il loro sempre sotto i riflettori infatti i due non solo sono tornati più volte come ospiti al reality per parlare della loro storia ma hanno deciso che Alfonso Signorini sarebbe stato il padrino del piccolo Gabriele e così è stato quando durante la scorsa estate Clizia e family hanno celebrato il lieto evento ad Agrigento. Con tanto di immancabili scatti social.

Love story quella tra la Incorvaia e Ciavarro che sembra andare a gonfie vele e documentata da continue foto e video sui social che immortalano la loro vita da favola insieme a Roma. Ultimi in ordine di tempo quelli che la vedono in Toscana con il compagno mentre si gode alcuni giorni di relax in costume da bagno a bordo piscina.