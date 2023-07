Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro "in love" a Giallonardo: la coppia si gode le vacanze con i bambini

Lo scenario di Giallonardo, il mare e una calda estate: Clizia Incorvaia è tornata in vacanza nella sua terra. La modella e stilista empedoclina, ex concorrente del Grande Fratello Vip, anche quest'anno non tradisce le aspettative concedendosi alcuni giorni di relax dove è nata e cresciuta. Insieme al compagno Paolo Ciavarro sta trascorrendo questo inizio d'estate al sole e nell'amata Sicilia.

Non solo con il compagno ma anche con i suoi due bimbi: Gabriele e Nina, quest'ultima avuta da una precedente relazione con l'ex marito Francesco Sarcina, frontman de "Le Vibrazioni". Clizia e Paolo si sono innamorati dentro le mura della casa del Grande Fratello Vip e dimostrano di avere sempre nel cuore le più belle spiagge dell'Agrigentino.

Non è mancata neanche quest'anno la visita, quasi di rito, in uno dei locali più esclusivi della Scala dei Turchi che è di proprietà di Nino, uno dei miglori amici d'infanzia della Incorvaia. ll noto ristorante in realtà si rivela spesso meta dei vip in vacanza ad Agrigento. Clizia e Paolo alloggiano a casa della famiglia Incorvaia, una villa che si affaccia sul mare di Porto Empedocle. Tra le prossime tappe della loro vacanza estiva - e anche in questo caso si tratta di una tradizione che si rinnova - figura l'isola di Lampedusa.