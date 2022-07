Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: battesimo vip per il piccolo Gabriele

Scatti, video ed il pubblico del web va in delirio. Il battesimo del piccolo Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, celebrato nei giorni scorsi nella Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, non poteva non essere social.

Pioggia di like e commenti per il video dell'influencer pubblicato da poche ore sul suo profilo Instagram in cui vengono trasmessi i momenti clou della celebrazione con papà, mamma e un padrino d'eccezione: Alfonso Signorini che versa l'acqua santa in testa al bimbo mentre in sottofondo si sente l'Ave Maria cantanta da Pavarotti. Baci e sorrisi per la coppia nata all'interno del Grande Fratello. La stessa Incorvaia col pancione aveva già anncunciato in trasmissione, a due anni dalla partecipazione, che sarebbe stato Signorini il padrino del bambino. Per i festeggiamenti i vip si sono spostati al Lounge Beach Scala dei Turchi in riva al mare, presenti anche Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Lo stesso ha immortalato sui social l'avvenimento pubblicando una foto con il piccolo: " Ma quanto è bello Gabriele?" , non sono mancati cuori e commenti da mamma Clizia: " Che emozione oggi" e i cuori di nonna Eleonora, per non parlare degli innumerevoli commenti dei fan.

Look senza veli su Instangram per la showgirl anche un paio di ore prima dell'avvenimento con a una foto in cui indossa solo uno slip bianco e la lunga chioma copre il seno. A corredo scrive, anticipando qualcosa sul felice evento: “Pronta a brillare per un grande…”. Come riferito dal settimanale Nuovo TV, questo sarebbe solo l'inizio i due starebbero preparando il matrimonio proprio a Lampedusa, dove ha una casa Massimo Ciavarro e dovrebbero convolare a nozze il prossimo a settembre.