"50 Top Italy 2023": anche l’Agrigentino nella classifica "Grandi Ristoranti"

Ristoranti italiani in Italia e nel mondo, luxury, ospitalità, gourmet, pasticcerie e vini, il portale 50 Top Italy premia le eccellenze nostrane attraverso una serie di guide utili a turisti italiani e stranieri e non solo.

Per quanto riguarda la categoria ristorazione da quelli di lusso ai grandi ristoranti passando per le osterie c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nella classifica dei cinquanta migliori "Grandi Ristoranti" è presente anche "La Madia" di Licata, capitanata dallo chef Pino Cuttaia, eccellenza del territorio che vanta numerosi riconoscimenti.

Ventiseiesima posizione per il ristorante che riporta nel sito la seguente descrizione: “Nonostante senta un po’ il passare del tempo la casa madre dello chef Pino Cuttaia, lanciatissimo anche in progetti di bistrò che riscuotono un bel successo, è sempre un luogo che conforta il palato e dona uno spaccato autentico dei gusti di Sicilia. Licata non è proprio dietro l’angolo ma ogni gourmet dovrebbe venire qui almeno una volta nella vita per provare piatti iconici come la nuvola di caprese- la ricostruzione di una mozzarella e dei suoi usuali condimenti proposta nella sua leggerezza e aromaticità, oppure la Memoria visiva: del tonno di eccellente qualità condito con olio e limone e accompagnato da pane appena sfornato per fare una lauta scarpetta. Alla fine anche di una lunga degustazione avrete la certezza di sentirvi appagati e leggeri, consci di aver mangiato il Mediterraneo con tutti i suoi profumi”.

Per quanto riguarda il resto dell’Isola abbiamo soltanto un altro ristorante, settimo posto per "Duomo" a Ragusa.