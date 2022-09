Da Sciacca a Milano, Gaetano Guardino apre i concerti di Elisa: "Giorni incredibili"

Nuovo traguardo per il giovane chitarrista saccense Gaetano Guardino, che ha aperto i concerti di Elisa a Milano.

Il musicista, con già all'attivo una lunga carriera musicale a dispetto della giovane età, è stato uno dei protagonisti degli ultimi concerti di Elisa “Back to the future”, che incarna la svolta green della cantante, una tournée ecosostenibile, pensata per generare il minor impatto possibile sull'ambiente.

"Sono stati giorni davvero incredibili! Pieni di tanta musica e amore! Mi hanno chiamato pochi giorni prima, ero in giro per altri concerti ma ho trovato il modo di poter vivere questa bellissima storia! Ho accompagnato con la chitarra Arcadia con un repertorio che va dalle sue canzoni a quelle di Mia Martini! Un settembre di grande energia", ha dichiarato il musicista.

Gaetano Guardino è laureato in chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi di Fermo. Dal 2010 intraprende l’attività di session man, live performer e producer per diversi artisti della musica italiana e internazionale quali: Stefano Filipponi - X Factor, Paolo Simoni, Kevin Payne - Amici di Maria De Filippi, Noelia e tanti altri. Collabora in qualità di autore e compositore per Warner Bros & Discovery di New York per film e spot televisivi. Apre i concerti del “Mondovisione Tour” di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Partecipa con Paolo Simoni al “Coca Cola Music Summer Festival” andato in onda in prima serata su Canale 5, RTL 102.5 e al “Festival Show” all’Arena di Verona. Diventa Endorser di importanti marchi come Eko Music Group, La Bella Strings, Cobain Clothing, Magrabò, Essetipicks, Micheluttis Guitars, Salvador Cortez, Tefi Vintage Lab, Connetter&Arte, intervistato sulla più importante e storica rivista italiana della chitarra “Guitar Club".

Con il suo primo Ep entra in classifica nella top 200 dei brani più trasmessi in italia, insieme ai Big della musica italiana: Negramaro, Elisa, Patty Pravo, ecc.. E' stato intervistato da diverse radio, tv nazionali (Rai 3) e giornali come “La Repubblica” "Il Resto del Carlino”, “La Sicilia”, oltre ad essere stato inserito su “All Music Italia”, uno dei più grandi portali della musica italiana.