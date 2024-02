Challenge fotografico “Obiettivo Carnevale 2024”: vince la foto di Enza Musso

Ad avere la meglio è stata la foto di Enza Musso, di Villafranca Sicula, che ha ottenuto l’unanimità della giuria tecnica e il massimo dei voti popolari con 446 like. Si è concluso ieri, con la consegna dei premi, il Challenge fotografico Instagram “Obiettivo Carnevale 2024” organizzato dall’associazione L’AltraSciacca e dalla community Igers Agrigento nell’ambito degli eventi per il Carnevale di Sciacca 2024.

Le iscrizioni al challenge si sono chiuse il 20 febbraio: 41 le foto in concorso che hanno immortalato principalmente le opere in cartapesta, ma anche i costumi, la gente in maschera non tralasciando l’aspetto culinario. Le 41 foto, postate su instagram con il relativo hashtag #obiettivocarnevale2024, sono state sottoposte a due valutazioni: quella di qualità, a cura del direttivo de L’AltraSciacca e dei local manager di Igers Agrigento, e quella popolare che ha influito per il 30% svoltasi sulle stories dell’account SciacCarnevale.

Il secondo posto è stato assegnato alla foto di Davide la Rosa e terzo posto per Antonino Infantino, entrambi saccensi. Tutte e tre le fotografie raffigurano in prospettive diverse il carro vincitore “Le false verità”, realizzato dall’associazione "La nuova isola".

Ai tre vincitori, ieri presso la sala Blasco del Comune di Sciacca, sono state consegnate le targhe quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto. Presenti alla premiazione i rappresentanti de L’AltraSciacca e di Igers Agrigento e l’assessore al Turismo Francesco Dimino in rappresentanza del Comune di Sciacca.

Il challenge ha avuto lo scopo, così come la passeggiata social fotografica “Instawalk”, di promuovere la festa attraverso gli scatti amatoriali cogliendo quegli aspetti e quelle caratteristiche che solo chi vive in prima persona il Carnevale può raccontare.