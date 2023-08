Dai primi anni ‘80 ad oggi: amarcord tra compagni di scuola della elementare Tortorelle

Hanno frequentato la scuola elementare Tortorelle, in piazza Metello ad Agrigento, nei primi anni Ottanta. Quei bambini nati tra il 1975 e il 1976 si sono ritrovati adulti ed ultraquarantenni oggi attraverso i social. Ma soprattutto grazie alla caparbietà di due di loro, Rossana Di Vita e Giovanna Danile, che sono riuscite a rintracciare quasi tutti i componenti della classe. Hanno dato vita ad un gruppo Whatsapp per organizzare aperitivi e cene ricorrenti e mantenere così i contatti. L’ultima occasione per rivedersi è stata la sera del 9 agosto in una pizzeria che si affaccia sulla Valle dei templi.

Gli ex compagni di scuola oggi sono tutti professionisti affermati in svariati campi; medicina, ingegneria, docenza in scuole superiori ed università, giornalismo, moda ed economia. Alcuni vivono e lavorano stabilmente fuori dalla Sicilia.

All’incontro del 9 agosto hanno partecipato in 10. Non tutti, quindi, a causa di assenze legate più che altro al particolare periodo di vacanza. Ma nel gruppo di ex compagni “ritrovati” sono al momento in 19: ormai quasi tutti hanno risposto positivamente all’”appello”.