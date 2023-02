Casa Sanremo 2023, la giovane favarese Tania Vinciguerra presenta il suo inedito “Fra le nuvole”

Un sogno che diventa realtà per Tania Vinciguerra la giovane cantante favarese che sarà una delle protagoniste di Casa Sanremo, rassegna che si terrà durante il 73esimo Festival della canzone italiana al Palafiori. In questa occasione, canterà il suo nuovo inedito dal titolo "Fra le nuvole", contenuto nel suo primo Ep Digitale che uscirà in primavera su tutti i digital stores.

Casa Sanremo è da sedici anni il cuore pulsante del festival della canzone italiana. Per Tania, che già da anni è entrata nel mondo della musica e della canzone, si tratta di una meta che le può aprire nuovi e straordinari orizzonti. Non la preoccupa l'emozione avendo già pubblicato nel 2018 il suo primo singolo "L'abisso dentro me" a seguito del quale l'anno dopo è stato remixato dal famoso Highlander Dj. Nel 2021 in piena pandemia è uscito il secondo brano dal titolo "Semplice", dopodiché nell'ottobre 2022 è stato realizzato un video-clip.

"Ebbene sì, quest'anno mi esibirò a San Remo durante il Festival della canzone italiana in programma da martedì 7 febbraio al sabato successivo - commenta Tania -sono felice e incredula che questo stia succedendo davvero. E un sogno. Al di là di come andrà, sara un'esperienza incredibile. Il mio primo album è quasi pronto e non vedo l'ora di farlo ascoltare, con all'interno il brano che verrà promosso a San Remo".

La giovane cantante ricorda i sacrifici che ha dovuto affrontare e quale impegno ha dovuto mettere per arrivare a Casa Sanremo: "Chi mi conosce - aggiunge - sa la strada che ho dovuto percorrere per ritagliarmi questo importante spazio. Li dentro c'è la mia forza, la mia energia. E stato un anno di duro lavoro, tra pianto e risate, ma la musica è sempre rimasta al mio fianco come anche chi mi ha sostenuto". Un grazie di cuore Tania Vinciguerra lo rivolge al direttore artistico della manifestazione, il maestro Ciro Barbato, per averla ritenuta idonea: "Che dire - conclude - ci vediamo a Sanremo".