Da simbolo di "resistenza" a donna impegnata per il clima: Rackete candidata alle Europee

Carola Rackete, 36 anni, conosciutissima per aver disobbedito all'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini quando era capitana della Sea Watch 3, si candida come co-capolista alle europee per la Linke tedesca.

Di una sua eventuale candidatura si parlava già nel 2019. La Sinistra tedesca l'ha scelta come simbolo di resistenza. Lei invece spera di riuscire a portare a Bruxelles il suo impegno sul clima, iniziato anni fa fra ghiacci dell'Antartico. 'Con i migranti non ho lavorato per più di sei mesi, mentre mi sono occupata per anni di ecologia', spiega all'Ansa. Per lei, dopo i tanti arresti fatti in occasione dei salvataggi in mare, è "un caso essere diventata mediaticamente famosa". "Stabilire che debba interessarmi solo di politiche migratorie sarebbe una sciocchezza. E questa stessa figura simbolica io non la trovo giusta. Non penso che risponda alla realtà". I procedimenti giudiziari, seppure dopo molti anni, non hanno visto colpevoli, "tutto archiviato". "La mia esperienza con la giustizia italiana non è negativa. Ma quando hai un passaporto europeo è tutto più semplice, mentre tante persone che arrivano dall'Africa affrontano iter molti più veloci e senza un'adeguata difesa. Non solo in Italia, anche in Grecia e altrove", ha detto sempre all'Ansa Rackete.