Dalle origini alle curiosità, tutto sul Carnevale 2023: ecco quando comincia la festa più colorata dell’anno

Manca davvero poco al Carnevale 2023, la festa più divertente dell’anno che arriverà senza restrizioni e limitazioni. E’ una delle feste più amate dai bambini che aspettano questi giorni per mascherarsi e divertirsi. Numerose le città che si preparano all’appuntamento più simpatico dell’anno e anche il territorio siciliano è ricco di attrazioni da Acireale a Sciacca passando da sfilate di carri allegorici che si organizzano in vari comuni dell’Isola. E mentre le città mettono a punto i preparativi per accogliere le varie manifestazioni alcune domande sorgono spontanee: com’è nato il Carnevale, quali sono le sue origini e quest’anno quando comincerà la festa?

Le origini del Carnevale

Partiamo dall’etimologia, il termine Carnevale ha origini latine e più precisamente deriva da “carnem- levare”, che significa letteralmente eliminare la carne. In particolare faceva riferimento all’ultimo ricco banchetto che si organizzava il martedì grasso prima dell’inizio dell’astinenza della Quaresima , quei quaranta giorni che precedono la Pasqua, periodo in cui non si poteva mangiare più carne.

Per quanto riguarda le origini, si tratterebbe di una ricorrenza di tradizione pagana legata alle consuetudini greco -romane e precisamente alle feste dionisiache dell’antica Grecia e ai Saturnali dell’antica Roma. In quest’ultimo caso si organizzavano delle cerimonie in onore del dio Saturno si salutava l’inverno e si accogleiva la primavera. Era un particolare periodo in cui era concesso lasciarsi andare a momenti di gioco e divertimento abbandonando il rigore delle regole sociali, l’uso delle maschere rendeva tutti uguali senza alcuna differenza di classe sociale.

Quando comincia e quando finisce il Carnevale 2023

La data del Carnevale non è fissa dipende da quando arriverà la Pasqua. Si comincerà il 5 febbraio ovvero la cosiddetta domenica di Settuagesima , sarebbero circa 70 giorni della domenica di Pasqua, per concludersi il 21 febbraio ovvero il martedì grasso. Quindi avremo per l’esattezza: il 5 febbraio giorno di partenza del Carnevale, il 16 febbraio sarà il giovedì grasso, seguirà la domenica di Carnevale il 19 febbraio e la festa si concluderà il 21 febbraio con il martedì grasso. Il 22 febbraio sarà invece il mercoledì delel ceneri, per Pasqua dovremo attendere il 9 aprile.