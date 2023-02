Torna l'ora legale, tutto quello che c'è da sapere

Le giornate diventeranno sempre più lunghe si respirerà aria di primavera e in un batter d’occhio si arriverà in estate. A marzo tornerà l’ora legale, ma quando bisognerà spostare in avanti le lancette dell’orologio? Molto presto e in particolare succederà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo quando bisognerà spostare in avanti le lancette dell’orologio dalle 2 alle 3. Dunque si dormirà un’ora in meno ma in compenso si guadagnerà un’ora di sole, segno distintivo che la bella stagione sta per arrivare.

Ma non si era detto che in Italia si voleva abolire l’ora legale?

A quanto pare per il momento no , la proposta era stata avanzata nel 2018 soprattutto dai pesi del Nord Europa. Ricordiamo che in passato l’ora legale veniva chiamata ora estiva facendo riferimento ai mesi più caldi dell’anno quelli che presentano più ore di luce e che portano all’estate. La Commissione UE ha deciso che non ci sarà nessuna modifica sul cambio dell'ora che resterà attivo.

Sicuramente il ritorno dell’ora legale, che resterà in vigore fino alla fine di ottobre, comporta numerosi vantaggi: giornate più lunghe, risparmio energetico perché si potrà limitare l’illuminazione nelle case e nei locali in genere. Risparmio energetico che con l’aumento delle bollette in generale significa anche un bel risparmio economico. I vantaggi dell’ora legale sono dunque non solo di natura economica ma anche ambientale. Per quanto riguarda gli svantaggi il cambio ha delle ripercussioni sul nostro organismo in particolare il ciclo sonno-sveglia viene scombussolato provocando sonno, stanchezza e distrazione.