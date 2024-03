Borgo dei borghi 2024: battute finali per votare Naro, unica cittadina siciliana in gara

Naro è l’unica cittadina siciliana in gara per l’attesa elezione del Borgo dei borghi 2024, concorso legato all’omonima trasmissione Rai. Il sindaco Maria Grazia Brandara chiede ai naresi e non solo, estendendo l’appello a tutta la provincia agrigentina, di sostenere Naro con il voto. Per farlo c’è tempo fino alle 23,59 di domenica 17 marzo.

Cittadina dominata dal Castello dei Chiaramonte e con la lussureggiante Valle del Paradiso ai suoi piedi, Naro è un autentico scrigno che custodisce gioielli culturali e paesaggistici forse poco conosciuti ma molto preziosi.

Per votare basta cliccare qui dove sono pubblicati la foto e un video di presentazione di Naro e degli altri 20 borghi in gara. Si può esprimere un voto al giorno con una sola preferenza. La classifica finale sarà svelata il 31 marzo, nel corso di una puntata speciale della trasmissione in onda in prima serata su RaiTre. Per votare sarà necessario essere maggiorenni e registrati a RaiPlay.

Basta camminare per le stradine di Naro per rendersi conto della sua bellezza storica e paesaggistica; a partire dall’antica porta della città, unica rimasta di sette, per arrivare alla moschea trasformata dal conte Ruggero nella vecchia Chiesa Madre. Di straordinaria testimonianza anche l’antico quartiere ebraico e il castello medievale Chiaramonte in cima alla cittadina.

Non mancano poi chiese ricche di opere d’arte come la chiesa Madre (Maria Santissima Annunziata) che conserva la Madonna della Catena di Antonello e Giacomo Gagini e tele preziose; la chiesa di Santa Caterina; la chiesa del Santissimo Salvatore; la chiesa di San Francesco.

Un fascino di altri tempi quello del piccolo borgo di Naro che ha ispirato anche celebri scrittori come Leonardo Sciascia, oltre ad essere un tempio della cultura gastronomica siciliana con i suoi “pasticciotti”, le “sfinci” e il latte fritto com impasto di farina, zucchero e latte, plasmato in varie forme e fritto in abbondante olio, spolverato di zucchero o miele.

"La partecipazione alla gara per l'elezione del Borgo dei borghi 2024 - dice il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara - rappresenta per l’intera cittadina una tappa importante di valorizzazione e soprattutto conoscenza dell’intera cittadina. Attorno alla candidatura si sta creando un interessante coinvolgimento che fa ben sperare. Lancio quindi un invito a tutti i siciliani e ai turisti che negli anni hanno apprezzato il nostro borgo affinché sostengano la nostra candidatura”.