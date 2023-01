Blue monday, ecco perché oggi è il giorno più triste dell'anno

Forse non tutti sanno che oggi, lunedì 16 gennaio, si celebra il giorno più triste dell'anno. Ma perchè cade proprio oggi questa ricorrenza? L'origine del Blue monday si deve a Cliff Arnall che farebbe risalire nel terzo lunedì del mese di gennaio il giorno in cui si concetrerebbero maggiormente tristezza, depressione e malumore. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

A formulare l’ipotesi dell’esistenza del giorno più buio dell’anno nel 2005 il divulgatore scientifico e psicologo dell'università di Cardiff . Lo studioso ha dato vita ad una vera equazione matematica per calcolare il giorno con il più alto fattore di depressione. Questa la formula C(P+B) N+D, nella quale C sta per "temperatura media", P sta per "i giorni dall’ultima paga", B sta per "i giorni fino al prossimo festivo", N sta per "il numero di notti passate a casa nel mese" e D sta per "il numero di ore diurne medie". Dunque a fare leva su questa ipotesi: il meteo, soldi e il calo motivazionale che segue le feste natalizie. L’insieme di questi fattori consentirebbe di collocare il giorno più malinconico dell’anno proprio nel terzo lunedì di gennaio. Si tratta però di una teoria non avvalorata da alcun fondamento scientifico . A criticarla alcuni colleghi dell’Università di Arnall tra cui Dean Dornett che ritiene l'equazione "insensata", ottenuta "combinando fattori non quantificabili".

Trovata pubblicitaria o no nei social il Blue monday è protagonista con meme, foto a tema e stati all’insegna dell’ironia. E mentre le aziende incentivano gli utenti a trovare l’allegria gli psicologi forniscono un vademecum per sopravvive a questa giornata . Ma niente paura come esiste il giorno più triste dell'anno c'è anche il giorno più felice dell'anno che ogni anno cade intorno al solstizio d'estate.