Black friday, ecco i negozi ad Agrigento dove fare shopping a prezzi scontati

Bottiglierie, negozi di abbigliamento ma anche macellerie: il black friday fa tappa anche ad Agrigento. Il conto alla rovescia è già iniziato: sconti pazzi per una giornata che è pronta a coinvolgere gli agrigentini.

La crisi del Covid 19 ha messo in ginocchio l’economia dell’Agrigentino, per questo, il black friday potrebbe essere un’occasione utile per fare cassa. C’è chi, invece, darà vita al black week. Ovvero, mega sconti per tutto il fine settimana. Agrigento è pronta, rispettando le regole anti contagio, a scegliere il negozio migliore per dare vita all’affare del fine settimana.

Perchè si chiama Black Friday (Venerdì nero)

E' il nome informale utilizzato per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d'America, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, il giorno dopo il ringraziamento è inoltre considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio nel paese, anche se il termine "Black Friday" non è stato ampiamente utilizzato fino a decenni più recenti. Le grandi catene sono solite offrire in questa occasione notevoli ed eccezionali promozioni al fine di incrementare le proprie vendite:per questo motivo tra le persone che fanno acquisti in occasione del Black Friday una buona parte trascorre la notte fuori dal negozio in cui vuole fare acquisti il giorno successivo aspettando l'apertura delle porte.

Ecco la lista delle attività commerciali (segnala la tua attività a redazione@agrigentonotizie.it)

Cartolibreria Tuttolomondo (Quadrivio)

Disegual Shop Agrigento (Centro commerciale città dei Templi)

Bottiglieria Condorelli Villaggio Mosè

Compagnia della bellezza (Fratelli Castronovo) Piazzetta Vadalà

Alfonso Mirotta The Butcher Via Dante

Benetton Sisley

Calabrò donna Via Atenea

Peplos Villaggio Mosè

Cosè Toste Villaggio Mosè

Scalia Agrigento via Atenea

Bimbo store Agrigento, Villaggio Mosè

Audio Meridiano

Fisioglobal Villaggio Mosè