Amore o finzione? Dentro la casa del Grande Fratello scatta il bacio tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Dopo le incomprensioni della settimana scorsa è tornato il sereno tra Micol Incorvaia, sorella di Clizia, ed Edoardo Tavassi. Superati i dubbi e le perplessità avanzate da Tavassi, che sospettava che Micol avesse dimostrato interesse nei suoi confronti solo in vista delle nomination, i due sono sempre più intimi.

Abbracci e coccole tra i due ,ma non manca da parte di Micol la voglia di chiarire la sua posizione: “Fino alla scorsa volta tutti pensavano che da parte mia ci sia amicizia ma che non è quella roba là quel trasporto. Nessuno ha capito niente. Se io penso al prototipo delle persone che ho frequentato fino a questo momento sei lontano dai miei modelli. Sei un uomo tanto più grande di me. Mi fa strano vederci insieme, anche l’uomo brizzolato per me è strano e invece”, ha detto l’influencer a Tavassi.

L’intesa tra i due è tangibile e dopo tanti tira e molla è scattato il bacio e non mancano i commenti del popolo web che li hanno incoronati gli “Incorvassi”, sta nascendo il vero amore nella casa più spiata del Grande Fratello? Una cosa è certa Edoardo Tavassi da quando ha messo piede nel reality non ha nascosto, seppur con l’ironia che lo contraddistingue, di essere entrato in casa per cercare una moglie. Diceva sul serio o era solo una provocazione? Micol lo sa, dopo l’esperienza con la sorella Clizia che ha trovato il suo amore nel programma e da cui è nato un figlio, che tutto può succedere. Intanto i due piccioncini si godono i loro momenti di intimità, che sia amore o solo un flirt sarà solo il tempo a stabilirlo.