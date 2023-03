Il baby shower e il gender party per aspiranti genitori: di cosa si tratta, quanto costa e come ci si veste

Negli Stati Uniti il baby shower ed il gender reveal party sono diventati vera e propria tradizione: si tratta di una festa immersa in un'atmosfera amichevole, spesso organizzata in casa da amici e parenti.

Il Gender reveal party, che letteralmente significa "festa per rivelare il genere", è nato da una idea Jenna Karvunidis, una influencer e scrittrice americana, che nel 2008 ha pensato di organizzare una festa per svelare ad amici e parenti il sesso della sua prima figlia che aspettava.

Anche l'italia ha risposto "presente" ai party pre-nascita. Una moda che sta coinvolgendo tutti. Palloncini, torte a tema e feste eclatanti, dei veri e propri eventi che hanno fatto fatto impazzire tutti, sia i vip che la gente comune. Costi, outfit consigliati e tanto altro: ecco una breve guida.

Quanto costa un baby shower o un gender revel party?

Per un baby shower classico si parte dai 250 euro e poi si sale a seconda dei servizi richiesti, come il servizio fotografico o la sessione di make up o di trucco del pancione. La tradizione vuole che siano le amiche della futura mamma a offrire la festa, dividendo il costo tra loro. Solitamente, però, per un pre-party di nascita si spende molto di più. Alcuni genitori, infatti, non badano a spese. Torte, dolcini, ma anche vere e proprie mega feste a tema. L'annuncio del sesso del bambino viene fatto anche in maniera eclatante, per questo è difficile stabilire una spesa fissa.

A quale mese si fa il baby shower?

Un baby shower viene solitamente organizzato dal secondo trimestre di gravidanza. Invece, per quanro riguarda, il gender revel party si deve attendere la morfologica, ecografia che svela il sesso del nascituro.

Cosa si regala in un Gender reveal party?

Gli amici più stretti, ed i parenti solitamente regalano la torta che verrà mangiata dopo il party. Non solo, si regalano anche abiti per il nascituro, passeggini ed altri oggetti utili. Spesso non si bada a spese. Infatti, ai party, vengono coinvolte anche professioniste del settore. Esperte, che sono pronte a rendere quel giorno indimenticabile.

Come ci si veste per un gender revel party e/o un baby shower?

Generalmente i due colori indiscussi sono il celeste e il rosa, anche nelle varianti più forti e decise come il blu e il fucsia. Indicano il sesso del futuro nascituro. Con gli abiti blu vi è il team "uomini", in rosa, ovviamente il team "donne".

Chi organizza i party pre-nascita?

Come detto in precedenza, i genitori si affidano - spesso - a professionisti del settore. A reinventarsi, solitamente, sono anche le wedding planner. Persone che sono abili ad essere impeccabili per le occasioni speciali.