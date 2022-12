“L’Ingrediente perfetto” è l’arancia di Ribera Dop protagonista su La7

C’era anche l’Arancia di Ribera Dop tra i protagonisti de “L’ingrediente perfetto”, la trasmissione andata in onda ieri, domenica 18 dicembre alle ore 10,10, su la7. Il programma in cui la padrona di casa direttamente dalla sua cucina sulle rive del Tevere mostra ai telespettatori la scelta degli ingredeinti giusti , anzi perfetti, per la preparazionE di gustosissimi piatti. Dopo lo zenzero italiano, il sale iposodico è arrivata l'arancia di Ribera Dop.

A far conoscere meglio l’arancia di Ribera Giuseppe Pasciuta del Consorzio di tutela: “Siamo a Ribera territorio di coltivazione, territorio ricco di storia e di cultura- ha detto durante la puntata- territorio che già dal Seicento aveva trovato le condizioni per le risaie, poi per le banane e nell’800 arrivano gli agrumi. Queste arance hanno ombelico piccolo e sono di tre tipologie: Brasiliano, Washington Navel e Navelina. Hanno una dolcezza e un equilibrio nel gusto tra zuccheri acidi che in altri territori non raggiungono e un contenuto in zucchero e vitamina C elevato, qualità uniche che hanno permesso il riconoscimento Dop. La raccolta avviene mano e successivamente vengono trasferite nei centri di lavorazione, le arance vengono selezionate e lavate con acqua potabile senza alcun trattamento. L’ingrediente perfetto questo usato nel programma per preparare una squisita torta alla ricotta cioccolato e arancia di Ribera Dop.

“La presenza dell’Arancia di Ribera Dop nel programma ‘L’ingrediente perfetto’ su La7 – aveva già affermato Giuseppe Pasciuta del Consorzio di tutela nei giornis corsi, - rappresenta una nuova opportunità? per far conoscere ancora di più il nostro prodotto e stimolare nei consumatori una crescente attenzione per la scelta consapevole di un frutto unico e delle sue grandi potenzialità, non solo per il consumo fresco, ma anche per la sua versatilità in cucina".

L’Arancia di Ribera Dop, infatti, è l’Ingrediente perfetto per chi voglia cucinare con l’arancia, dall’antipasto al dolce. La sua polpa è piacevolmente croccante, grazie al perfetto equilibrio tra la parte morbida e quella fibrosa. Le pellicole interne hanno la straordinaria qualità? (unica tra tutti gli agrumi) di sciogliersi immediatamente in bocca subito dopo avere svolto il loro ruolo di sostegno. La sua dolcezza è il risultato dell’equilibrio ideale tra il dolce e l'aspro dato da un residuo di zuccheri intorno al 12%. Ma le sue qualità? non finiscono qui. La natura ha voluto regalarle un importante valore aggiunto, privandola dei semi con una mutazione spontanea. L’uomo, da parte sua, da? il suo contributo non sottoponendola ad alcun trattamento dopo la raccolta con cere chimiche o naturali, ma limitandosi a lavarla semplicemente con acqua potabile. Questo particolare incoraggia l’uso della buccia che ha uno spessore ideale per la trasformazione in cucina e per agevolare la sbucciatura del frutto.