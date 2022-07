E' sempre l'ora dell'aperitivo, ecco dove gustarlo in città

Alla frutta, secchi o dolci. Alcolici o analcolici è sempre il momento dell'aperitivo. A fare la differenza le dosi e la qualità dei prodotti. Ma quali sono i locali in cui farlo in città? C'è solo l'imbarazzo della scelta, ma ecco la nostra lista consigliata con una selezione dei migliori locali dove gustarlo in compagnia e vivere momenti di relax e spensieratezza. Dal buffet a quelli gourmet, dai cocktail più ricercati ai classici di sempre ecco la nostra top five.

1. Bar Agorà. A San Leone l'aperitivo vista mare è un rito imperdibile. Dai drink al cibo la varietà di scelta non manca per soddisfare anche i palati più esigenti. Da provare anche pasticceria e tavola calda.

2. Al Calante. Nel porticciolo turistico di San Leone c'è un luogo suggestivo in cui gustare ottimi drink, magari al tramonto davanti ad uno scenario mozzafiato. A completare il quadro anche musica e apericena gourmet.

3. Cafè Girasole. Situato al centro di Agrigento, offre un'ampia scelta di cocktail e aperitivi con pizza, tartine, pasta, insalate di riso, alici marinate, tartare di carne e non solo. Insomma un aperitivo golossisimo.

4.Oceonaomare. Sorge nel Viale Dune a due passi da mare. Si può assaporare un aperitivo ascoltando musica live, in quanto il locale ospita eventi e dj set. Offre anche servizio ristornante con cucina di pesce e cibo a km0.

5.Uovodiseppia mare. La cucina fronte mare di Pino Cuttaia è anche bar e bistrot. Il locale offre un menu informale ed una selezione di piatti nati all'insegna della semplicità per accompagnare uno dei cocktail signature o un long drink.