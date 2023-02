Grande Fratello Vip, aereo dedica per Micol Incorvaia: "Tu la nostra Afrodite"

Non finiscono le sorprese dei fan per Micol Incorvaia, sorella di Clizia, che continua a ricevere il sostegno del pubblico del Grande Fratello Vip che la segue da casa. Dopo l’aereo di coppia con lo striscione “I love you Incorvassi”, che citava una frase detta da Micol al suo Edoardo e ripresa dai fan per dimostrare tutto il loro affetto è arrivato un nuovo aereo-dedica per Micol ma questa volta rivolto solo a lei: “Micol tu la nostra Afrodite”.

A chiamare l’influencer, che si trovava all’interno della casa, lo stesso Tavassi. “Questa le piace” - ha esordito invitandola ad andare in giardino. “Che carini, grazie, grazie grazie”, ha detto con entusiasmo Micol quando ha visto la dedica. Non ha perso tempo Edoardo Tavassi a prenderla in giro mentre lei estasiata continuava a guardare col naso all’insù. Micol era molto emozionata e il suo linguaggio del corpo parlava da sé. Assolutamente felice di ricevere il sostegno dei suoi fan che in più occasioni hanno dimostrato di apprezzarla. Sostegno che arriva alla coppia ribattezzata “Incorvassi”, ma anche singolarmente. Commenti e like a non finire infatti nelle scorse settimane durante la performance de "Las Divinas" insieme a Giaele De Donà e Oriana Marzoli durante il Gf Game Night, molto apprezzata anche nelle vesti di cuoca sempre nell’ambito di una rubrica del Grande Fratello e di successo la sua esibizione di attrice alle prese con alcuni monologhi in cui venivano inserite difficoltà particolari da parte dei coinquilini. Risate a non finire tra pernacchie, saltelli e giravolte per i concorrenti ma anche per il pubblico a casa.