5 film da vedere per Natale

I film natalizi fanno parte delle nostre tradizioni per le feste come il panettone, l'albero addobbato o la classica tombolata. Chi non ama accoccolarsi sul divano in compagnia delle persone care o di una tazza di cioccolata calda fumante a guardare una divertente commedia di Natale?

E pare proprio che questo Natale così speciale e all’insegna delle mura domestiche sarà il momento perfetto per gustarsi un film in armonia con i propri cari e trascorrere il tempo di queste giornate di festa.

Dai cinepanettoni ai grandi classici delle feste, dalle commedie romantiche ai film di animazione, tutti i film natalizi hanno una cosa in comune: ogni anno, all'avvicinarsi del 25 dicembre, ci vengono riproposti a ruota libera nella programmazione televisiva.

Abbiamo quindi pensato di suggerirvi 5 titoli intramontabili che fanno sempre i record di ascolti e che mettono d’accordo un po’ tutti.

MAMMA HO PERSO L’AEREO

Cult intramontabile tra i film di Natale, Mamma ho perso l'aereo è una pellicola del 1990. La storia la conoscete tutti: il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) viene dimenticato a casa durante il periodo natalizio e toccherà a lui proteggere l'abitazione dall'attacco di due ladri senza scrupoli (Joe Pesci e Daniel Stern). Una commedia divertente adatta a tutta la famiglia che fa atmosfera natalizia fin dal primo accenno della colonna sonora.

UNA POLTRONA PER DUE

Per quanto non sia un vero e proprio film delle feste, in Italia, la messa in onda di Una poltrona per due, significa solamente una cosa: Natale. Pellicola del 1983, Una poltrona per due è la storia di una scommessa tra due miliardari annoiati che prevede lo scambio di posizione tra Louis Winthorpe III, un ricco agente di cambio, e Billie Ray Valentine, un senzatetto truffatore; i due, una volta scoperto l'inganno, cercheranno in tutti i modi di farla pagare agli scommettitori.

LA NEVE NEL CUORE

La neve nel cuore è un film che racconta l'insolito Natale in casa Stone, una famiglia molto unita ed eccentrica, capace di affrontare quasi tutto, tranne l'arrivo di Meredith, la nuova e inquieta fidanzata del figlio Everett. Nella speranza di ricevere un supporto morale, Meredith coinvolge nei festeggiamenti la sorella Julie, senza sapere che, in questo modo, le cose prenderanno una piega disastrosa. La neve nel cuore di Thomas Bezucha appartiene ai classici del genere family reunion, tra scene esilaranti e qualche sentimentalismo.

IL GRINCH

Film diretto da Ron Howard e magistralmente interpretato da Jim Carrey, Il Grinch è un vero classico di Natale, presenza irrinunciabile della programmazione televisiva durante il periodo delle feste. Il Grinch, essere verde e scontroso che abita sul Monte Briciolaio e odia il Natale, viene invitato dalla piccola e dolce Cindy Lou a prendere parte ai festeggiamenti nel paese dei Chinonso. Le cose, però, non andranno come sperato dalla bambina.

MIRACOLO SULLA 34 STRADA

Remake dell'omonimo film del 1947, Miracolo nella 34a strada è una pellicola del 1994 nella quale, Richard Attenborough, veste i panni di Kriss Kringle, un uomo dalla folta barba bianca che sostiene di essere il vero Babbo Natale. Riuscirà a convincere la scettica piccola Susan della veridicità di ciò che dice? Sì, ma solo realizzando i suoi desideri più grandi: avere un papà, una casa e un fratellino. Un vero classico delle feste natalizie, sempre capace di scaldare il cuore.