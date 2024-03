Wwf alla scuola "Garibaldi": alunni nominati ambasciatori dell'ambiente

I bambini della scuola primaria dell'Istituto comprensivo "Agrigento Centro", plessi "Lauricella" e "Garibaldi", hanno ospitato il presidente del Wwf Sicilia area mediterranea, Giuseppe Mazzotta, che, insieme alla segretaria Erica Capraro, ha tenuto una conversazione sull'importanza di salvaguardare il pianeta dall'aggressione umana.

"Il futuro - dice una nota - è stato il tema dominante e le incertezze sulla possibilità di continuare a consumare risorse ambientali, energetiche ed alimentari, che sembrano non preoccupare nessuno, se non a parole. Si è spaziato anche su altre tematiche, fra le quali, come sempre, prende il sopravvento la necessità di insinuare una cultura del decoro urbano sempre più fitta, vista la grave situazione di sporcizia e degrado che caratterizzano troppe parti della bellissima Sicilia. Per questo, i bambini sono stati sollecitati a farsi guardiani della bellezza (in tal senso è stato loro consegnato l'attestato di nomina) perché grazie alla loro volontà possa avanzare quella cultura della civiltà che ancora stenta a farsi prevalente".