Vivere e studiare all'estero, ecco come partecipare al concorso Intercultura 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pochi giorni al 10 novembre 2022, fatidica data di scadenza, per iscriversi al Concorso Intercultura per candidarsi a vivere e studiare all’estero nell’anno scolastico 2023-24. Intanto, entra nel vivo la ricerca e la selezione delle famiglie italiane che accoglieranno oltre 150 ragazze e ragazzi in arrivo da fine novembre Argentina, Australia, Brasile, Cile, Costa Rica, India, Mongolia, Sud Africa e tanti altri Paesi. Per questo motivo i volontari di Intercultura di Caltanissetta e Agrigento hanno organizzato un incontro che si terrà il 26 ottobre 2022 alle 16:00 presso l'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale "Gino Zappa" sito in Piazza I Maggio a Campobello di Licata (AG) dove illustreranno come si partecipa ai programmi di mobilità studentesca e come candidarsi alla tantissime borse di studio esistenti. Per iscriversi: https://intercultura- caltanissetta.idloom.events/ presentazione-pubblica-dei- programmi-di-invio

Intercultura è un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985), che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno centinaia di ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole.