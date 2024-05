"Giornata della Legalità", gli studenti dell'"A.Frank" la celebrano nella Valle dei templi

Si terrà giovedì 23 maggio 2024, dalle 9 alle 12, all’interno del Parco archeologico Valle dei Templi, la cerimonia celebrativa per la “Giornata della Legalità” dal titolo “Legalità e/è Concordia", organizzata dall’Istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento.

L’Istituto, che ha aderito alla Rete per la promozione della Cultura Antimafia nella scuola, vuole, con questa manifestazione, aderire all’invito promosso dalla Rete, per valorizzare la ricorrenza, e contestualmente diffondere un chiaro e forte messaggio di affermazione del valore della legalità.

La cerimonia celebrativa prevede un percorso formativo in due tappe: la prima al "Giardino dei giusti", dove gli studenti potranno approfondire i martiri della giustizia e della legalità, a cui sono dedicati gli alberi; la seconda al tempio della Concordia, dove gli studenti saranno impegnati in un ‘flash mob’ nel corso del quale si svolgerà un "abbraccio" fisico finale al tempio, da realizzare sulle note di alcuni brani e canzoni in linea con la tematica della giornata.