“Uno, nessuno e centomila”, il mondo della scuola nel nome di Pirandello: ecco tutti i vincitori del concorso

Sono stati consegnati stamattina, al teatro Pirandello di Agrigento, i premi del Concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”.

Questo il podio: primo premio a “Il popolo libanese ha fischiato” della Scuola del Comune di Sarba-Nabatieh, e “La verità” del liceo artistico “Secusio” di Caltagirone per le Scuole secondarie di I e II grado.

Il secondo premio è stato consegnato al professor Enzo Guariglia per “La patente… ai tempi di Gomorra” dell’ISISS “Gregorio Ronca” di Solofra. Assenti i suoi allievi perché avevano partecipato nel 2019 per l’edizione 2020, poi sospesa per la pandemia, quindi ormai hanno conseguito la maturità.

Terzo premio a “La giara” del Liceo scientifico Blaise Pascal di Giaveno, Torino, invece presente con un gruppo di 21 studenti.

Per le scuole secondarie di primo grado, secondo posto a “Una giornata di Futuro Passato“ della Connecticut Academy for the Arts di Torrington, a ritirare il premio la fondatrice e direttrice della scuola. Terzo classificato “Mahouch mozhar” dell’Istituto Scolastico Italiano “G.B.Hodierna” di Tunisi. Presenti in modo virtuale con i loro contributi video l'ambasciatore italiano a Tbilisi, Enrico Valvo, e la sindaca di Torrington, Elinor Carbone.

A consegnare i riconoscimenti, anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Per l'Ufficio Scolastico Provinciale, da sempre partner del progetto, era presente Domenico Catuara, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa; sono intervenuti per esprimere un plauso ai ragazzi per il loro impegno e al valore della manifestazione anche l'assessore comunale alla Cultura, Costantino Ciulla, l'amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, il presidente della Commissione Consiliare Turismo, Carmelo Cantone, il vice presidente della Strada degli Scrittori, Gaetano Pendolino, la presidente di Legambiente Sicilia, Claudia Casa, che ha apprezzato la sensibilità dei ragazzi sui temi dell'ecosostenibilità, e, infine, i componenti della Commissione del Concorso, Antonio Liotta, editore di Medinova, Beniamino Biondi, scrittore e docente universitario, e Diego Romeo, giornalista e documentarista.

La regia dell’evento è stata di Marco Savatteri, fondatore della Casa del Musical; a condurre è stato Gabriel Glorioso, attore, coreografo e insegnante di arti performative, con la preziosa collaborazione della giovane attrice palermitana, Chiara Lo Faso.

In serata, al Teatro della Posta Vecchia, la chiusura della manifestazione con “Profumi e sapori pirandelliani”, una serata dedicata a Luigi Pirandello e ai luoghi pirandelliani, con la straordinaria esperienza di Kaos, profumo d’artista creato da Stefano Alderuccio, siciliano ormai trapiantato in Francia, ispirato al Caos dove sorge la Casa natale del drammaturgo agrigentino.

Grande successo nella serata di ieri per i due laboratori: “La Verità dell’attore” a cura di Giovanni Volpe, autore e regista, e “L’attore impossibile: tecnica e sperimentazione del lavoro attoriale sotto lo sguardo diffidente del Maestro Pirandello. Recitare Pirandello è un’impresa possibile?” a cura di Marco Savatteri, autore, compositore e regista.

Premi speciali sono stati attribuiti alla Scuola italiana “Pietro della Valle” di Teheran, al Colegiul National G. Baritiu di Cluj, alla Scuola Italiana Tsiskari di Tbilisi, all'Istituto Italiano Comprensivo Statale di Barcellona; all'ISS A.Einstein di Torino; al Liceo classico Eschilo di Gela; al Liceo Internazionale Meli di Palermo; all'I.C. Bovio-Mazzini di Canosa di Puglia, all'I.C. 4° Pestalozzi di Sant’Antimo, Napoli; all'I.C. Bevacqua di Reggio Calabria; all'IISS Pirandello di Bivona; a Gaia Magro, del Liceo classico Dante Alighieri di Agrigento; al Liceo classico Colletta di Avellino, al Liceo Scientifico Blaise Pascal di Giaveno per "Di sera, un geranio"; al Liceo Tarantino di Gravina in Puglia. Premiata anche la Scuola di Teatro Putìa d’Arte “Malvina Franco” di Palermo, che ha chiuso la cerimonia con un'apprezzatissima interpretazione di "La signora Frola e il signor Ponza, suo genero".