“Uno, nessuno e 100 giga”: l’istituto Guarino celebra la giornata internazionale contro il bullismo

“Uno, nessuno e 100 giga” è il tema scelto dall’istituto comprensivo “Guarino” di Favara che si ispira alla celebre opera di Pirandello per celebrare la giornata internazionale contro il bullismo. L’appuntamento, per alunni e docenti, è il 7 febbraio alle 9 nell’aula polifunzionale “Valenti”.

L’iniziativa intende sensibilizzare gli alunni ad assumere comportamenti sempre ispirati ai valori della democrazia e della tolleranza espressi dalla Carta costituzionale

In tale occasione verrà lanciato il progetto pilota, denominato appunto “Uno, nessuno e 100 giga”, finanziato dalla Regione per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, predisposto dall’USR per la Sicilia.