Servizi aggiuntivi di assistenza agli studenti disabili, al via da lunedì

I servizi aggiuntivi per gli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori di secondo grado della provincia di Agrigento partiranno regolarmente con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Lo ha detto il deputato regionale di Prima L'Italia e presidente commissione speciale all'Ars Carmelo Pullara.

“Dopo aver sollecitato il libero consorzio di Agrigento - scrive Pullara -, già nei giorni che hanno preceduto l’inizio delle scuole abbiamo avuto garanzie dal commissario e dalla dirigente responsabile per l’attivazione dei servizi che è stato fatto un lavoro propedeutico nelle scorse settimane e che sono in partenza più di 50 progetti nelle scuole superiori per l’attivazione dei servizi aggiuntivi (Asacom, igienico personale) per gli studenti fragili".

Pullara aggiunge: "Ciò vuol dire che i servizi partiranno già lunedì prossimo 19 settembre".