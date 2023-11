Sempre al fianco degli studenti: consegnata borsa di studio Simone Cimino ad ex alunno del "Leonardo"

Sempre al fianco degli studenti. Questa la mission della dirigente scolastica, Patrizia Pilato, e dei docenti del liceo Scientifico Leonardo. E stamani, proprio la preside, assieme alla sua prima collaboratrice, la docente, Donatella Cassaro, hanno consegnato la seconda tranche della borsa di studio intitolata a Simone Cimino alla madre dell’alunno Alex Mattana, vincitore della borsa di studio, fuori sede per impegni universitari.

La borsa di studio nasce su volontà di un gruppo di ex collaboratori, amici e familiari di Simone Cimino, manager agrigentino scomparso prematuramente all' età di 59 anni, ed è riservata esclusivamente agli studenti iscritti alla quinta classe del liceo Scientifico Leonardo, che fu l'istituto frequentato da Cimino, che intendono intraprendere studi universitari economico/aziendali o che già li hanno intrapresi come nel caso del talentuoso ex alunno Alex Mattana.