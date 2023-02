“Cercasi ragazzi per tirocinio all’estero nel settore turistico”, la Confcommercio seleziona neodiplomati

La Confcommercio di Agrigento ha ufficialmente avviato le selezioni per individuare 15 ragazzi neodiplomati, che hanno già compiuto 18 anni, per un tirocinio formativo all’estero presso aziende operanti nell’industria turistica, marketing e servizi commerciali. Le destinazioni europee previste per tale attività, che avrà una durata di 3-4 mesi, sono Spagna, Albania e Francia.

Si tratta del cosiddetto programma “Erasmus +” dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport che mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla ”Strategia europea”. Confcommercio Agrigento, ente accreditato, dà così la possibilità a ragazzi e ragazze di formarsi attraverso un tirocinio altamente qualificato. Le candidature dovranno pervenire entro il 15 marzo. Le attività del progetto prevedono la realizzazione di un tirocinio in un’azienda estera e la formazione linguistica dei partecipanti attuata on line attraverso la piattaforma Europea (OLS). I candidati devono essere residenti in Sicilia, avere conseguito il diploma da non più di 12 mesi, possedere lo status di disoccupazione/inoccupazione e mostrare motivazione ad acquisire competenze professionali e linguistiche. Il tirocinio di formazione è finanziato con risorse “Erasmus +” e coprirà le spese di viaggio in aereo di andata e ritorno, la copertura assicurativa, alloggio, pocket money, tutoraggio e assistenza.

Inoltre Confcommercio, come attività complementare, ha anche attivato dei corsi per la formazioni di nuovi imprenditori nel settore dell’accoglienza. In questo caso si tratta di un percorso formativo a pagamento con l'obiettivo di formare nuovi imprenditori dell'accoglienza dando importanti nozioni giuridiche, amministrative e commerciali, grazie alla collaborazione di docenti qualificati e di grande professionalità. Il costo del corso è di 100 euro e saranno ammessi al massimo 20 ragazzi. Le sedi delle lezioni saranno ad Agrigento e a Sciacca. Per ulteriori informazioni su entrambe le iniziative basta contattare la Confcommercio di Agrigento allo 0922 22791.