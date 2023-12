"Scuole plastic free", aderisce anche l'istituto "Calogero Amato Vetrano" di Sciacca

Il 13 dicembre 2023, l'istituto "Calogero Amato Vetrano" di Sciacca si unisce alla rete delle Scuole plastic free per un futuro sostenibile della fondazione Ets - Marevivo. Una adesione che segna un importante passo verso una "buona scuola" che, oltre alla formazione didattica, affronta i fondamentali temi ambientali, abbracciando così una prospettiva green.

L'iniziativa è stata promossa dalla nuova dirigente, Nellina Librici, che fin dall'inizio del suo mandato ha promosso un cambiamento significativo nell'istituto. Ha coinvolto il corpo docente e le famiglie, proponendo un approccio multidisciplinare per potenziare conoscenze ed esperienze nel campo dello sviluppo sostenibile.

L’istituto superiore Calogero Amato Vetrano è un polo tecnico/professionale composto da diverse aree didattiche nel campo dell’informatica, delle telecomunicazioni, dell’agraria, agroalimentazione e agroindustria con articolazioni nell’ambito della gestione dell'ambiente e del territorio, della viticoltura ed enologia e delle produzioni e trasformazioni.

Un’offerta formativa ricca ed importante che tocca tutti i temi del cambiamento auspicato dalla transizione ecologica ed alimentare. Il primo passo: l’abbandono dell’utilizzo della plastica monouso e l’eliminazione di distributori di acqua minerale per passare all’installazione di depuratori e alla distribuzione dagli studenti di borracce riutilizzabili.

L’Istituto utilizza anche i prodotti di una azienda agraria annessa che fornisce molte materie prime all’indirizzo enogastronomico, realizzando concretamente il consumo a Km 0 e facendo degli studenti dei piccoli produttori in erba, non mancando mai di scegliere e impiegare i frutti dell’eccellente produzione locale.

Il 13 dicembre, la formalizzazione dell’adesione alla rete plastic free dell’istituto “Calogero Amato Vetrano” sarà festeggiata con una degustazione della tradizione siciliana, inclusi cuccia e arancine, per condividere le eccellenze locali con gli ospiti.

All’evento sarà presente anche la presidente e fondatrice di Marevivo, Rosalba Giugni che dichiara la sua personale stima al lavoro svolto dalla scuola e si complimenta per l’impegno della dirigente e degli insegnanti finalizzato a formare giovani più sensibili e responsabili e soprattutto più informati sul valore e gli effetti positivi che derivano dalla scelta di adottare una alimentazione sana e molto più attenta all’ambiente.

"La scuola rappresenta un laboratorio di vita e il punto di partenza per il futuro professionale dei giovani che stiamo formando", afferma la dirigente scolastica Nellina Librici.

"È nostro dovere attirare la loro attenzione non solo sul valore del territorio, ma anche sui cambiamenti necessari per limitare lo sfruttamento delle risorse naturali. L'educazione civica non può trascurare l'educazione alimentare, che coinvolge non solo i benefici per l'organismo, ma anche i processi scientifici, economici e la preservazione dell'ambiente. Oggi, più che mai, un'alimentazione sana deve essere sostenibile dalle metodologie di produzione, al trasporto e il consumo finale. Eliminare l'uso della plastica a scuola, promuovere le produzioni e le tradizioni locali, costituisce un'ispirazione e uno stimolo per i professionisti del domani”. La cerimonia vedrà anche i contributi del direttore dell’Usr Sicilia - Giuseppe Pierro, del vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, del sindaco di Sciacca Fabio Termine, della presidente di Marevivo Rosalba Giugni e del delegato regionale per la Sicilia Fabio Galluzzo.

L’incontro terminerà con il laboratorio Plastica = meno meno condotto dagli educatori ambientali di Marevivo.