Scuola sottodimensionata e disagi, a Casteltermini è caos

La scuola sta vivendo, come tutto il nostro Paese, un momento di particolare difficoltà, ma tali difficoltà sono

particolarmente esasperate a Casteltermini, dove solamente a due giorni dall’apertura dell’anno scolastico,

gli studenti delle classi 1^ e 2^ del Liceo Scientifico della sede di Casteltermini e gli studenti 2° anno del corso

serale per lavoratori dell’Istituto Professionale Indirizzo “Servizi socio‐sanitari” hanno appreso la soppressione

delle loro classi e sono stati lasciati in balia di loro stessi.

A dare il “triste annunzio” è stata l’attuale Reggente, nominata solamente pochi giorni fa.

I giovani - dopo il lungo periodo di sospensione delle lezioni in presenza dovuto al Covid-19 - auspicavano un

sereno rientro in sicurezza, invece, l’improvvisa ed inaspettata notizia di essere rimasti “orfani di una scuola”

li ha turbati e preoccupati profondamente. Infatti, gli studenti e le loro famiglie, salvo auspicate novità, saranno

costretti a scegliere frettolosamente un nuovo indirizzo scolastico fuori da Casteltermini ed il raggiungimento

di tali scuole comporterà lunghi trasferimenti con mezzi pubblici (circa 50 minuti), maggiori oneri economici

ed - in epoca di piena pandemia - possibili rischi di contagio.

Gli istituti scolastici ove andranno ad iscriversi dovranno stravolgere la predisposizione delle aule effettuato

in funzione del numero degli studenti tempestivamente iscritti per applicare il “distanziamento sociale”

imposto dalle regole di prevenzione. Nell’anno scolastico 2019/2020,

sebbene il numero complessivo degli

iscritti era inferiore a quello di legge -

per venire incontro alle oggettive

esigenze di un territorio disagiato

economicamente e difficilmente

collegato con il capoluogo - era stata

autorizzata sia la prima classe del

Liceo Scientifico, sia corso serale dei

servizi per la sanità e l’assistenza.

Oggi, visto che i relativi alunni sono

stati regolarmente ammessi alla classe

successiva, è lecito chiedersi quali

mutate condizioni hanno determinato,

soprattutto in epoca di piena

pandemia, la mancata istituzione della

classe seconda, costringendo gli

studenti del Liceo scientifico a affrontare viaggi e disagi imprevisti e quelli del corso serale - dopo aver

frequentato inutilmente per un anno - saranno impossibilitati a portare a termine l’intrapreso percorso

scolastico con l’ovvio spreco di risorse.

La Scuola non ha assolto l’onere di preavvisare tempestivamente le famiglie sulla possibilità che le iscrizioni

potevano non essere accolte per il ridotto numero di iscrizioni e molti degli studenti delle classi soppresse -

sicuri della loro regolare iscrizione - si sono già diligentemente muniti dei libri di testo.

Il Liceo Scientifico a Casteltermini è un presidio scolastico esistente da circa 50 anni che ha formato intere

generazioni. Purtroppo, alla luce delle recenti decisioni la scuola è stata ritenuta sottodimensionata e nell’arco

di pochi anni, salvo auspicabili inversioni di tendenza è destinato a sparire da Casteltermini (paese collinare

che dista circa 40 Km dal capoluogo e non è agevolmente collegato con il capoluogo). Scuola sottodimensionata e

Tutto ciò sta avvenendo nel silenzio delle organizzazioni sindacali e della politica, ma molte famiglie sperando

ancora in un ripensamento dal quale scaturirà un innalzamento del livello culturale e professionale dei nostri

giovani e della comunità nel suo insieme, si chiedono se tali decisioni siano state opportunamente vagliate, e

se risultano conformi ai principi di buon andamento ed imparzialità, a cui deve essere ispirata l’azione

amministrativa.