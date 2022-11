Scuola e ambiente, gli alunni del Fazello in gara al "Green game"

L'istituto Fazello di Sciacca rappresenterà la provincia di Agrigento al decennale del "Green game". Si tratta di un progetto didattico nato con l’obiettivo di affiancare i ragazzi e i docenti nell’educazione ambientale per sensibilizzare e coinvolgere i “futuri cittadini” sulle buone norme di raccolta differenziata.

Per la decima edizione è prevista la partecipazione di oltre 160 scuole e saranno avviate due versione del progetto: "Green game digital" per gli istituti secondari di II grado d’Italia e "Green game in presenza" riservato alle scuole di Basilicata e Molise. Gli studenti finalisti di entrambe le modalità confluiranno nella finalissima nazionale prevista a Roma, a marzo dell'anno prossimo, dove le classi provenienti da tutta Italia si "sfideranno" per decretare la scuola campione nazionale.

La prima selezione per la scuola saccense è prevista per il 22 novembre.